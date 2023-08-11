«Все ерунда»: Дмитрий Маликов прокомментировал новости об иске против его дочери Стефании

Певец Дмитрий Маликов прокомментировал новости об иске против его дочери Стефании, которые утром 11 августа распространили СМИ и ряд Телеграм-каналов. Артист заявил, что все они являются фейковыми, и он не понимает, как уважаемые издания могли опубликовать непроверенную информацию.

По словам вокалиста, его наследница организует все только официально и исправно платит все налоги. Кроме того, она бы никогда не стала связываться с каким-то незнакомым предпринимателем из Калуги. Маликов убежден, что Стефания полностью «чиста», хоть и не может пока узнать у нее все подробности лично – девушка находится в отъезде.

«Впервые слышим об этом. Она платит все налоги, у нее все идет абсолютно официальным образом, никаких левых пошивов нет, официально оформлены люди на производстве, которые занимаются пошивом. Мы вообще не в курсе, честно говоря, но уверены, что это все ерунда», - сообщил Дмитрий Газете.Ru.

Напомним, что, по неподтвержденной информации, на дочь Маликова подали в суд из-за невыплаченных 136 тысяч рублей за пошив одежды.

Ранее Дмитрий Маликов раскрыл правду о состоянии здоровья своего 80-летнего отца.