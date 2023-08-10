Дочь Дмитрия Маликова начала продавать косметику, чтобы покрыть миллионные убытки

Дочь известного эстрадного певца Дмитрия Маликова в 20 лет смогла открыть свой магазин одежды. Однако через три года работы бизнес провалился. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Сначала Стефания Маликова пыталась найти себя в музыке: она писала песни и снималась в клипах. Однако потом девушка резко сменила курс развития и решила стать бизнес-леди. В 2020 году она создала бренд DressByStesha.

Какое-то время спрос на вещи от Маликовой стремительно рос. К тому же в 2022 году многие западные компании ушли с российского рынка, из-за чего Стеша подумала, что настал ее звездный час.

Только вот оказалось, что бизнес Маликовой терпит убытки: за 2022 год ее компания ушла в минус на 1,4 миллиона рублей. Возможно, прибыль не смогла покрыть полную стоимость производства одежды, а также недешевую аренду в самом сердце Москвы и расходы на зарплаты 30 сотрудников.

Но звездная наследница не отчаивается. В начале 2023 года Стефания стала владелицей еще одной фирмы, ООО «Бьютибайстеша». Несмотря на то, что ей принадлежит там лишь 10% акций, девушка планирует покрыть прибылью от продажи косметики убытки другого бренда.

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