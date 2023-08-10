Выбираем лучшего мужа

С каким мужчиной вы бы могли связать свою жизнь?

Муж должен быть не просто человеком, с которым вы делите жилплощадь. Он должен стать настоящей опорой и «каменной стеной». Каждой женщине важно знать, что она в любой момент может положиться на своего супруга, что он будет рядом даже в самый трудный период.

Какой мужчина мог бы стать идеальным партнером для вас. Выбирайте из каждой пары фотографий, за кого вы бы могли выйти замуж – и так пока не определите лучшего. Интересно, что же получится в итоге.