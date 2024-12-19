Рэпер Natan признал вину в разрушении брака и объяснил, почему изменял жене

Российский рэпер Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов), оскандалившийся из-за публичных измен жене и получивший неофициальное знание «кринжа года», попытался объяснить свое поведение. Исполнитель щедро посыпает голову пеплом и признает, что собственноручно испортил отношения с супругой.

Напомним — дурная слава настигла Мирзохонова после того, как стало известно, что на съемках шоу «Звезды в джунглях» он вступил в романтические отношения с блогером Валерией Чекалиной (факт которых позднее опровергал) и певицей Бьянкой — хотя на старте реалити громко заявлял, что любит жену и детей.

После этого рэпера осудили многие коллеги по эстраде. Сам он осторожно выразил надежду на то, что со временем их мнение о нем изменится — а теперь решил поговорить обо всем откровенно.

«Мы разошлись очень давно, остались руины. Если честно, уже как 6 лет. На протяжении 6 лет происходит д***мо от меня, без оправданий. Я допускал такие моменты, которые приводили к полному разочарованию моей супруги. Это разбило сердце моей жены и по очевидным причинам она потеряла ко мне интерес. Мои похождения стали оправданием для самого себя», — приводит его слова Woman.ru.

Мирзохонов кается и утверждает, что ему не хватило мужества просто сесть и обсудить с женой накопившиеся между ними проблемы — в том числе и в интимной жизни. Остальным россиянам одного с ним пола рэпер советует не следовать его примеру.

При этом при всем, как мы писали, Новый год Natan планирует встретить в кругу семьи.