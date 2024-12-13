«Не то чтобы я гордился»: Natan отреагировал на звание «кринж года»

Исполнитель Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) заявил, что надеется на смягчение мнения общественности и представителей творческой среды о нем. Ранее оно резко испортилось после публичных измен певца.

«Как я отношусь к тому, что меня называют кринжем года? Не то, чтобы я этим гордился, но мнение артистов, как и людей, меняется. Я надеюсь, что с моей стороны это изменится в скорейшем времени», — приводит его слова Telegram-канал «Звездач».

Впрочем, лишний раз извиниться за обман супруги артист не захотел — на вопрос о том, что он поменял бы в своем прошлом, Мирзхонов ответил, что вложился бы во что-нибудь — например, в биткойны или недвижимость.

Во время съемок проекта «Звезды в джунглях» состоящий в браке Natan закрутил роман сразу с двумя девушками — блогером Валерией Чекалиной и певицей Бьянкой. Поведение певца вызвало бурю негодования в социальных сетях — титул «кринж года» присвоила ему ведущая Оксана Самойлова.

Ранее мы писали, что после скандала на шоу Natan снял клип на песню «Я не святой».