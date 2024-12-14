Оскандалившийся из-за измен жене Natan раскрыл, с кем отпразднует Новый год

Рэпер Natan, оскандалившийся после измен жене на съемках шоу «Звезды в джунглях», рассказал о планах на новогодние праздники. Как оказалось, певец планирует приехать домой к детям, передает The Voice.

По словам Natan, он будет работать с 31 декабря по 1 января, но сразу после новогодней ночи он отправится к детям, 12-летнему Натаниэлю и 6-летнему Ратмиру. При этом артист подчеркнул, что не сможет приехать домой в образе Деда Мороза.

«Я не смогу переодеться в Деда Мороза для детей, так как у меня с ним не совпадает цвет кожи, придется перекрашивать все лицо», — отметил Natan.

Говоря об итогах года, рэпер признался, что «вынес много уроков». Natan выразил надежду на то, что поклонники смогут чему-то научиться на примере его ошибок. Несмотря ни на что, в 2025 год музыкант намерен вступить «с новой головой, с новыми мыслями».

Напомним, женатый Natan оказался в центре скандала, когда по Сети распространилось видео с его объятиями и поцелуями с Лерчек на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. После этого заговорили о романе пары. Сам певец позднее признался, что у них «возникла симпатия», и публично раскаялся перед супругой. Блогер же заявила, что артист обманывал ее, не говоря о жене. Однако позднее появились кадры и с поцелуем рэпера и Бьянки. Певица заявила, что это произошло случайно и она влюблена в «совершенно другого человека».

Ранее мы писали о том, что Natan пообещал измениться после скандала с изменами жене.