Жена Natan может подать на рэпера в суд за оскорбления из-за публичных измен

Адвокат Ольга Власова рассказала, что жена скандального рэпера Natan (настоящее имя Натан Миров) Анастасия может написать на него заявление из-за поведения в реалити-шоу «Звезды в джунглях». Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Безусловно, подать в суд она имеет право, если посчитает, что ее оскорбили. Если раньше за оскорбление в публичном месте или через интернет могли завести уголовное дело, сейчас это подпадает под административное нарушение. По этой статье назначают штрафы в зависимости от статуса нарушителя: организациям от 100 до 500 тысяч рублей; обычным гражданам — от 3 до 5 тысяч рублей», — заявила Власова.

Защитница также уточнила, что у пострадавшей стороны есть право потребовать через суд и моральную компенсацию.

Напомним, Natan, будучи в браке, закрутил сразу две интрижки на шоу. Сначала он целовался с блогершей Лерчек, а затем изменил ей с Бьянкой. После этого супруга рэпера говорила, что якобы уже рассталась с Natan и теперь они не вместе.

Ранее мы писали, что любовница Natan забеременела одновременно с его женой.