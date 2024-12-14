«Никакой симпатии»: Natan опроверг романтические отношения с Лерчек

Natan заявил, что у него, на самом деле, нет никаких романтических отношений с Лерчек.

Рэпер открыто заявил о своих чувствах к Валерии Чекалиной, с которой он изменил своей жене. Звезды стали участниками шоу «Звезды в джунглях», где приходится проходить через разные испытания в борьбе за еду и главный приз. Во время реалити исполнитель настолько сблизился с Лерчек, что многие начали подозревать их в романе.

Из-за произошедшего рэпер нарвался на критику коллег по цеху и своих поклонников. Он ни раз заявлял, что несет ответственность за свои поступки, ведь действительно испытал чувства к Валерии Чекалиной. Также, по словам Natan, огорчился и разочаровался в самом себе из-за недостойного поведения. Он рассказал, что перестал осознавать, где реальность на проекте, из-за чего потерял контроль и повел себя «как животное».

Однако сейчас исполнитель публично заявил, что романа с Валерией Чекалиной у него не было, так как он сильно любит жену, которой никогда бы не стал изменять. Подробности приводит издание Газета.Ru.

«Мне нравится этот человек своим умом, своей харизмой, тем, чего она достигает. У меня с Лерой нет никаких романтических отношений, никакой симпатии в плане мужчины и женщины. Поэтому наши отношения чисты», — заверил он.

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