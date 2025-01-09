Рэпер Natan показал фото отдыха с детьми после скандала из-за измен с Лерчек

Российский рэп-исполнитель Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) показал фотографии совместного отдыха с детьми от Анастасии Швецовой. Снимками он поделился в своем Telegram-канале.

На опубликованных Мирзохоновым кадрах он запечатлен с сыновьями Натаном и Ратмиром у машины. Все трое одеты в теплую зимнюю одежду, исполнитель приобнимает младшего сына за плечо, а старший заглядывает в камеру из-за спины отца.

«Выбрался с пацанами за город! Моменты счастья», — написал Natan.

Данная публикация появилась спустя какое-то время после того, как Мирзохонов угодил в грандиозный любовный скандал — но съемках фильма «Звезды в джунглях» он закрутил интрижки с блогером Валерией Чекалиной и певицей Бьянкой, после чего попал под шквал критики со стороны коллег по сцене. Певца обвинили в публичной измене жене, а супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова наградила его званием «кринж года». Правда, впоследствии выяснилось, что брак Мирзохонова и Швецовой фактически давно распался, а сам исполнитель признал, что это произошло по его вине.