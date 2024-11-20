Жена Джигана Оксана Самойлова одним словом описала Natan, дважды изменившего супруге на ТВ-шоу

Блогерша Оксана Самойлова высказалась о скандальном поведении рэпера Natan, который на шоу «Звезды в джунглях» дважды изменил жене с Лерчек и Бьянкой. Супруга Джигана присвоила ему звание «кринж года».

Этой осенью Natan отличился на телевизионном проекте. У него были интрижки сразу с двумя девушками. Когда поцелуи рэпера с Чекалиной и Бьянкой показали на всю страну, его жена вышла на связь с поклонниками и отметила, что ушла от него. Причем, по ее словам, они расстались еще до его участия в программе ТНТ.

Многие звезды шоу-бизнеса Natan после случившегося осудили. Прокомментировала измены рэпера и Оксана Самойлова. Все это она описала одним словом — «хайп». А когда журналисты спросили, кто для нее является кринжем года, она вновь упомянула артиста.

«Тот же человек, как будто! Вам не кажется?» - ответила Самойлова в беседе с Super.

Напомним, что сам Natan обвинил монтаж в том, что разгорелся такой скандал. Он отметил, что на проекте все плели интриги, но в эфире показали все в другом свете.

Ранее Оксана Самойлова приехала на премию с козой Мими.