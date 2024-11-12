«Мы мутили схемы»: Natan объяснился за поцелуи с Бьянкой и Лерчек на телешоу

Прославившийся после скандалов на шоу «Звезды в джунглях» рэпер Алишер Мирзохонов, выступающий под псевдонимом Natan (Натан), поставил под сомнение существование романтических отношений с участницами проекта, певицей Бьянкой и блогеров Валерией Чекалиной (Лерчек).

Артист призвал не делать поспешных выводов и поблагодарил создателей шоу за качественный монтаж.

«Как они монтируют диалоги и лепят их на наш роман с Лерчек — это отдельное искусство. Да, мне действительно было перед Лерчек неудобно за поцелуй с Бьянкой, но мы мутили схемы. И то, правильные они или нет, это уже совсем другой момент. И знаете, что, забудьте про ситуацию с Бьянкой. Если вы понимаете, о чем я», — заявил музыкант в своем Telegram-канале.

Напомним, 38-летний женатый рэпер Natan сначала страстно целовался на проекте с блогершей Лерчек, а потом переключил свое внимание на певицу Бьянку, которая также ответила ему взаимностью.

Как оказалось, Лерчек восприняла произошедшее близко к сердцу. Между двумя звездами состоялся разговор, в ходе которого Natan заявил, что Бьянка «была неадекватна». В ответ блогер призналась, что рэпер стал ей противен.