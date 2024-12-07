«Удар ниже пояса твоей семье»: Алана Мамаева публично унизила Natan из-за измен жене

Алана Мамаева публично унизила Natan из-за измен супруге.

Одна из участниц реалити «Звезды в джунглях» не смогла вытерпеть предательского поведения рэпера по отношению к его жене. По словам Аланы, она сама сталкивалась с изменами со стороны бывшего супруга футболиста Павла Мамаева. Именно по этой причине она понимает чувства Анастасии Швецовой, которые она испытает, увидев шоу.

Мамаева не выдержала и высказала Natan все, что она о нем думает и призвала прекратить устраивать интрижки ради жены. Кроме того, блогерша заявила, что всем участникам неприятно наблюдать за их романом и что им нужно это делать ночью и хотя бы незаметно.

«Мы все это видим, у тебя тут роман с Лерчек, а дома жена ждет. А ты жене не врешь? Ты обманываешь свою жену на глазах у миллионов людей. И когда это увидит твоя жена, это такой удар ниже пояса твоей семье, матери твоего ребенка!» — разозлилась модель.

Мамаева также подчеркнула, что ее злит притворство рэпера, строящего из себя примерного семьянина, каким он не является на самом деле, ведь он лжет не только своей супруге, но и самой Валерии Чекалиной, с которой у него случилось интрижка.

Однако Лерчек не прислушалась к словам модели. Она посчитала неправильным влезать в чужие отношения, из-за чего заступилась за артиста, подчеркнув, что Алана «никто, чтобы раскрывать свой грязный рот» в сторону Natan.

Ранее мы писали о том, что Бьянка раскрыла надпись на кольце, которое ей подарил Natan.