Против Насти Ивлеевой подали иск на 1,4 млн рублей

Против российского блогера Насти Ивлеевой подали иск на 1,5 млн рублей. Об этом 28 декабря сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, заявление в Арбитражный суд города Москвы на принадлежащую Ивлеевой компанию «Коленки пчелы» которая выпускает снеки и напитки, поступило от ООО «Вильд Россия».

«Иск касается задолженности в размере 1 миллиона 423 тысяч рублей, связанной с невыполнением договорных обязательств», — утверждает «Звездач».

Отмечается, что заседание состоится 23 января.

В конце года многие звезды сталкиваются с проблемам, связанными с их фирмами и предприятиями — так, у ресторана рэпера Тимати недавно нашли долги перед налоговой на несколько сотен тысяч рублей. А компании блогера Влада Бумаги, как выяснилось, непогашенных обязательств накопили более 2 млн. Правда, до суда дело еще не дошло.

А вот певец Филипп Киркоров, недавно вошедший с Ивлеевой в жесткий клинч, напротив, решил судиться сам — и подал иск к строительной компании.