«Тщательно подходит, с кем быть в кадре»: Ивлеева опубликовала фото Киркорова в окружении мускулистых мужчин

Блогер Настя Ивлеева опубликовала фото Филиппа Киркорова в окружении мускулистых мужчин в ответ на его заявление о ней. Напомним, что артист у себя в соцсетях назвал девушку «профурсеткой» и написал, что не хотел быть с ней в одном кадре, поэтому в новогоднем фильме ее не будет.

Ивлеева не стала тянуть с ответом и обозначила свою позицию, опубликовав снимок Киркорова с одной из музыкальных премий. На фото Филипп в белом костюме стоял рядом с артистом Давидом Манукяном, а их окружали мускулистые мужчины с бабочками на шеях. Тогда выход звезды обсуждался в СМИ. Настя решила напомнить об этом.

«Все верно, Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре», – написала блогерша у себя в соцсетях.

Напомним, что Киркоров заявил, что лишил Ивлееву роли на ТВ. В Новый год на телеканале ТНТ выйдет комедия «Небриллиантовая рука», в которой сыграли многие отечественные звезды. По слухам, там должна была играть Настя, но Филипп после скандала с «голой» вечеринкой поставил ультиматум – либо он, либо она.

«Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня! Насте всего хорошего, а нашей «Небриллиантовой руке» высоких рейтингов и просмотров», - писал певец.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров назвал Ивлееву «крысой».