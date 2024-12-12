У рэпера Тимати нашли долги перед ФНС на несколько сотен тысяч рублей

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) задолжал налоговой более двухсот с половиной тысяч рублей. Об этом 12 декабря сообщил Telegram-канал «Звездач».

«Музыкант оказался на карандаше у ФНС. Тимати не оплатил налоги на 255 тысяч рублей за ресторан ООО „СБ“. Проблема непонятна, ведь выручка за 2023-й составляла 256 миллионов, а чистая прибыль достигла отметки в 12 миллионов», — сказано в публикации.

Администрация канала «дружески» напомнила музыканту, что все долги можно успеть оплатить, пока налоговики не заблокировали счета.

Ранее мы писали, что у российского певца Григория Лепса также обнаружили долги перед ФНС. ООО «Пить», принадлежащая музыканту, оказалась должна налоговой 30 тысяч рублей. Фирма занимается деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания. При этом налоговые правонарушения у компании отсутствуют, за минувший год выручка фирмы превысила 41 млн рублей.

Сам же Тимати попадает в новостные заголовки уже второй раз за день — утром много шуму наделали его новые усы.