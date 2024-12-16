Филипп Киркоров требует 2 млн рублей со строительной компании

Народный артист РФ Филипп Киркоров подал иск против строительной компании «РБ Хауз» в Арбитражный суд города Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».

Музыкант требует взыскать с ответчиков 2 млн рублей, но детали судебного разбирательства в настоящий момент не раскрываются. По данным источника, прежде компания «РБ Хауз» неоднократно судилась с клиентами из-за некачественно построенных домов. Вдобавок о работе фирмы оставляют множество плохих отзывов в Сети.

Накануне Филипп Киркоров раскрыл сумму, за которую он готов выступить в костюме Деда Мороза. По словам исполнителя, его выступление в костюме сказочного персонажа обойдется организаторам в 12 млн рублей. Он также уточнил, что подобная услуга в настоящий момент пользуется огромным спросом у заказчиков.

Также Филипп Киркоров «обрушился» на блогершу Настю Ивлееву после скандальной вечеринки.