У Влада Бумаги нашли непогашенные долги перед налоговой на несколько миллионов

Принадлежащие популярному в Рунете блогеру Владу А4 (Бумаге) фирмы за 2024 год задолжали налоговой более 2,5 млн рублей. Об этом 23 декабря сообщило РИА Новости.

По данным агентства, у Бумаги нет собственных долгов, ни один из его счетов не заблокирован — однако в то же время некоторые из семи компаний, в том числе и те, где он числится миноритариным владельцем, имеют просроченные платежи по налогам.

«Самая большая задолженность, согласно БИР-аналитик, у „Новой управляющей компании“, в которой Бумаге принадлежит 5% акций. Это почти 1,453 млн рублей долга по налогам и 927 тыс. рублей задолженности по страховым взносам», — сказано в материале.

Задолженность юрлица «А4», 100% доли в которой принадлежит Бумаге, составляет свыше 156 тыс. рублей. У компании «А4 Кидс Кузьминки», где блогеру принадлежат 25% акций, есть задолженность по страховым взносам на 10,4 тыс.

На прошлой неделе Бумага, чья аудитория состоит в основном из детей, стал широко известен и серьезным взрослым — блогер пришел на пресс-конференцию президента России Владимира Путина и задал ему вопрос о замедлении YouTube. От секретаря главы государства Дмитрия Пескова Бумага получил прозвище «нетрадиционный гость», которое немало заинтересовало Владимира Владимировича и породило целую лавину шуток в Сети. После окончания мероприятия Бумага заявил, что был бы готов провести 24-часовую пресс-конференцию, но при одном условии.

Недавно мы также писали о том, что почти полмиллиона рублей налоговой задолжали предприятия певца Льва Лещенко.