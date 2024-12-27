«Она молчала весь год, но все равно в топе»: Ивлеева иронично оценила свою «отмену»

Блогер Анастасия Ивлеева, столкнувшаяся с массовой неприязнью после нашумевшей «голой вечеринки» прокомментировала результаты этой «отмены» с иронией. В своем Telegram-канале она выложила пост, в котором указала, что осталась, несмотря на противодействие со стороны многих представителей российского шоубиза, одной из самых популярных в Рунете персон.

«Она молчала весь год, но всё равно была в топе. Джейсон Стэйтем», — написала блогер.

Так Ивлеева отреагировала на новости о том, что ее канал вошел в список двадцати самых популярных в Telegram в 2024 году.

Одно из последних резонансных событий с участием Насти — ее схватка с певцом Филиппом Киркоровым, очередное наследие «голой вечеринки». Недавно исполнитель, который после посещения мероприятия Ивлеевой также угодил в опалу, назвал блогера «мерзкой крысой» и «профурсеткой». Правда, эти высказывания певца его коллеги по сцене сочли за пиар-ход.

Также Киркоров настоял на том, чтобы Ивлееву убрали из новогоднего фильма «Небриллиантовая рука» с его участием – по словам Филиппа Бедросовича, он не хотел работать с Настей на одной съемочной площадке. Ивлеева в долгу не осталась и опубликовала фотографию Киркорова в окружении нагих мускулистых мужчин — указав, что певец всегда знает, с кем хочет оказаться в одном кадре.

После этой акции блогера Киркоров заявил, что «простил» ее.