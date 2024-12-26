Филипп Киркоров простил Настю Ивлееву, которую называл профурсеткой и мерзкой крысой

Певец Филипп Киркоров признался, что больше не держит зла на блогершу Настю Ивлееву, с которой разругался после «голой» вечеринки. Он заявил, что она в нем теперь вызывает только жалость.

На протяжении месяца исполнитель хита «Зайка моя» негативно высказывался о бывшей подруге. Филипп совсем не стеснялся в выражениях и называл Ивлееву «профурсеткой» и «мерзкой крысой». Более того, именно из-за Киркорова Настя не смогла вернуться на российское ТВ. Ей собирались предложить роль в новогоднем мюзикле телеканала ТНТ, но, узнав об этом, певец поставил ультиматум — либо он, либо она.

Однако под конец года Филипп решил отпустить обиды. Он дал понять, что общаться с Настей вновь не планирует, но и воевать больше не будет.

«Она никогда не поднимется, потому что в ней нет великодушия, нет доброты. Пока она живет с этими чувствами, извергая злость и неблагодарность, она там и останется… У нее нет шансов. Нет шансов. И я ей это прощаю. И я это понимаю. Конечно, не понимаю, но прощаю», - заявил Киркоров в интервью Лауре Джугелии.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как принимал роды в маршрутке.