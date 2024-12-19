Жасмин объяснила, зачем Киркоров назвал Ивлееву «мерзкой крысой»

Недавно Филипп Киркоров обрушился с критикой на Настю Ивлееву, которая устроила «голую» вечеринку в ночном клубе «Мутабор» в прошлом году. Король поп-эстрады обиделся на телеведущую за то, что она не извинилась перед ним за скандальное мероприятие и назвал ее «крысой». На тему скандала высказалась певица Жасмин.

Артистка заявила, что не хочет вмешиваться в личные отношения звезд. Но, по ее словам, их конфликт может быть неким пиар-ходом.

«Я думаю, что это какой-то некий пиар-ход для того, чтобы об этом много говорили», — приводит ее слова NEWS.ru.

Даже спустя почти год после скандальной «голой» вечеринки Филипп Киркоров не может простить Настю Ивлеевой. Певец, который, по его словам, «огреб за эту историю» больше всех, возмущен, что блогер так и не извинилась перед ним и продолжает высмеивать его. Недавно артист «обрушился» на знаменитость, назвав ее «неблагодарным человеком». Услышав снова имя Ивлеевой, он адресовал в ее адрес еще более грубое оскорбление и сказал, что она «мерзкая крыса».