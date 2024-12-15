«Крыса мерзкая, ненавижу!»: Филипп Киркоров в ярости от грязных намеков Насти Ивлеевой

Филипп Киркоров снова жестко «прошелся» по Насте Ивлеевой, высмеявшей его после оскорблений в свой адрес. В эфире шоу «Кстати» на VK Видео певец, услышав имя блогера, назвал ее «мерзкой крысой» и снова напомнил о том, что она не извинилась перед ним после скандальной вечеринки.

Даже спустя почти год после скандальной «голой» вечеринки Филипп Киркоров не может простить Настю Ивлеевой. Певец, который, по его словам, «огреб за эту историю» больше всех, возмущен, что блогер так и не извинилась перед ним и продолжает высмеивать его. Недавно артист «обрушился» на знаменитость, назвав ее «неблагодарным человеком». В ответ на резкие высказывания Настя Ивлеева пошутила, что райдер певца «не будет выполнен».

Грязный намек блогера вывел артиста из себя, и в новом выпуске шоу «Кстати» на VK Видео Филипп Киркоров заявил, что ненавидит Настю Ивлееву, и назвал ее «мерзкой крысой».

«Кто это? Крыса вот эта мерзкая? Которая даже не извинилась после всего! Как таких только земля носит? Ненавижу!» — высказался певец.

Ведущие проекта совсем не ожидали такой бурной реакции артиста. Если Азамат Мусагалиев лишь молча сидел, пребывая в шоке от услышанного, то Денис Дорохов попытался перевести тему в шутку, а Гарик Харламов решил вернуться к разговору о творчестве Филиппа Киркорова. Сама Настя Ивлеева пока не комментировала очередной выпад в свою сторону.

Напомним, вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс. Критику вызвали как концепция мероприятия, так и откровенные наряды гостей.

После скандала Филиппу Киркорову запретили концертную деятельность в России. По словам певца, он посетил вечеринку, поскольку обещал Насте Ивлеевой прийти, но «получил по полной программе». При этом блогер так и не извинилась перед артистом, а вместо этого публично высмеивала его, что привело того в ярость.

Ранее мы писали о том, что Настя Ивлеева отреагировала на оскорбления Филиппа Киркорова в свой адрес.