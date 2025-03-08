Критиковавших Россию Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа объявили в розыск на Украине: известна причина

На Украине объявили в розыск артистов, которые выехали из страны и не вернулись. В списке уклонистов ВСУ оказались критиковавшие Россию Иван Дорн, Макс Барских и Потап.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, музыканты выехали за границу с целью концертов в поддержку ВСУ, но решили не возвращаться из-за страха быть мобилизованными.

Украинские власти в итоге перекрыли известным певцам выезд из страны, а в отношении чиновников Минкульта, которые уже многих выпустили, возбудили уголовные дела.

В списке сбежавших значатся Иван Дорн, Макс Барских, Алексей Потапенко (Потап), Артем Умрихин, известный как Artik, а также братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук. Известно, что все они сейчас живут в Европе, США и Израиле.

С 3 марта всем украинским певцам запрещен выезд за границу. Так, на Украине уже застрял Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка. Его гастроли в Европе сорвались.

Примечательно, что впервые слухи о том, что Потап живет в Испании, появлялись еще в 2023 году. В 2022 году он выступил с критикой СВО, и за свои высказывания получил запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет — вместе с женой Настей Каменских.

Также известно, что Макс Барских летом 2024 года приезжал в Латвию на фестиваль Лаймы Вайкуле и рассказал журналистам, что не собирается идти на линию соприкосновения войск.

Осенью 2024 года украинский певец LAUD, который был подопечным артиста Ивана Дорна в шоу «Голос», заявил, что его бывший наставник не определился со стороной и ценностями. При этом Дорн в 2022 году сделал ряд антироссийских заявлений.

Ранее продюсер Леонид Дзюник рассказал, что Андрей Данилко в шоке после запрета на выезд с Украины. Он заверил, что общался с артистом пару дней назад и тот назвал ситуацию абсурдной.