Рэпер Потап рассказал, что уехал с Украины

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что последние шесть месяцев проживает в Барселоне, где открыл собственный офис. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

Как признался артист, его выбор пал на Барселону «из-за сочетания моря, музыки, культуры и красивого аэропорта».

«Барселона — это город творческих людей, поэтому здесь живут друзья, здесь работает множество профессионалов. Мы официально открыли офис в Барселоне шесть месяцев назад», — высказался музыкант.

Примечательно, что впервые слухи о том, что Потап преимущественно проживает в Испании, появлялись еще в 2023 году. В 2022-м Потап выступил с критикой начала СВО, и за свои высказывания получил запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет — вместе со своей женой Настей Каменских.

Потапенко прославился как солист и продюсер таких музыкальных коллективов, как «Потап и Настя», «Время и Стекло», «Mozgi» и других. С дуэтом «Потап и Настя» четырежды получал премию «Золотой граммофон», дважды — премию канала RU. TV, был лауреатом премии канала «Муз-ТВ». Коллектив существовал до 2017 года, после чего его участники занялись сольными карьерами.

Ранее стало известно, за какую сумму Потап и Каменских готовы выступить перед россиянами.