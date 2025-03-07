Продюсер Дзюник рассказал, что Андрей Данилко в шоке после запрета на выезд. Об этом сообщает Абзац.

Накануне Андрею Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, запретили выезд из Украины. У артиста было запланировано несколько концертов в Европе, которые пришлось переносить.

По словам продюсера Леонида Дзюника, артист был в шоке, когда узнал об отказе в выезде из страны.

«Мы общались с Андреем два дня назад. Он сказал мне, что сам не понимает, почему его не выпустили. Для него случившееся — шок. Ситуация абсурдная. Андрей мог давно уехать за границу, если бы захотел, но он оставался на Украине, где продолжал работать», — рассказал он.

Данилко пришлось переносить концерты в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге.

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