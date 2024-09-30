«Не определился со стороной»: финалист «Голоса» рассказал о работе Ивана Дорна с россиянами после начала СВО

Украинский певец LAUD, который был подопечным артиста Ивана Дорна в шоу «Голос», заявил, что его бывший наставник не определился со стороной и ценностями. По его словам, осудивший СВО исполнитель сейчас продолжает работать с россиянами.

Несмотря на то, что в вокальном проекте Дорн помогал продвижению LAUD, после окончания съемок их общение не задалось. Сейчас они никак не пересекаются. Бывший подопечный связывает это еще и с тем, что у них разные политические взгляды. Украинский певец не понимает позицию Ивана.

«Я думаю, он не определился со стороной, с ценностями. Он выехал из Украины, у него выходят треки с россиянами», - заявил LAUD.

Напомним, что до начала СВО Иван Дорн выступал в России и принимал участие в съемках телевизионных передач. Но после 2022 года решил прекратить работать в стране. При этом на Украину артист тоже не спешит возвращаться, так как опасается получения повестки.

Ранее появилась информация, что Иван Дорн готов спеть для россиян за 4 млн рублей.