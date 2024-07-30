«Я нашел батальон»: Макс Барских рассказал о возможности взять в руки оружие

Певец Макс Барских отказался ехать на линию фронта и брать в руки оружие. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Певец Макс Барских приехал в Латвию на фестиваль Лаймы Вайкуле, чтобы выступить со своими песнями. Параллельно с этим он дал небольшое интервью журналистам, в котором рассказал, что не планирует идти на линию соприкосновения войск.

«Через друзей я нашел батальон, к которому присоединился. Я прошел военную подготовку, но быстро понял, что я бесполезен в том, что у меня есть оружие. Я знаю, что я не могу убить людей», — заявил он.

При этом Барских отметил, что сразу после выступления на фестивале он вернется на родину. Певец признался, что часть выручки с концертов он жертвует на ВСУ.

«Я нашел свою позицию. Я чувствую, что я полезен там, где я сейчас», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что в Сети накинулись с критикой на фестиваль с участием Пугачевой и Данилко.