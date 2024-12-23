Блогер Чекалина назвала рэпера Natan «достойнейшим мужчиной для его жены»

Блогер Валерия Чекалина, известная также как Лерчек, назвала рэп-исполнителя Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) «достойнейшим мужчиной для его жены». Такое суждение она вынесла в новой серии проекта «Звезды в джунглях», во время которого ее уличили в романе с женатым музыкантом.

«Natan — достойнейший мужчина для своей жены. Я хочу, чтобы их союз процветал, у них есть замечательные дети. Я хочу уйти с этого проекта и остаться с ним в дружеских отношениях, но в роли своего мужчины, который поведет дальше, не вижу», — приводит слова Чекалиной PEOPLETALK.

Так Лерчек отреагировала на в очередной раз сказанные слова самого Мирзохонова о том, что его сердце навсегда принадлежит жене Анастасии.

Natan и Чекалина угодили в скандал после того, как во время съемок шоу были пойманы за страстными поцелуями – хотя в самом начале проекта рэпер уверял, что беззаветно любит свою жену. Отношения с Лерчек Мирзохонов позже пытался опровергнуть, но тщетно – на него ополчились в том числе представители творческой среды, от одного из которых исполнитель получил почетное звание «кринж года».

Жена Мирзохонова позже рассказала, что уже давно ушла от мужа. После этого Natan дал большое интервью, в котором признался, что в разрушении семейного счастья виновен именно он.