Юлия Высоцкая устроила дефиле в «кукольном» мини-платье и кедах: «Как девочка»
Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial
«Добро пожаловать в новый день!» — прокомментировала пост Высоцкая. Звезда устроила зажигательное дефиле вдоль коридора одного из венецианских отелей. Юлия кокетничает перед камерой, демонстрируя нежный образ с воздушным мини-платьем цвета мела. Романтичным наряд делают детали: круглый «кукольный» воротничок, объемные рукава, декор из ажурной тесьмы, крупные накладные карманы и затейливые узоры. Дополнили аутфит удобные белые кеды, которые Юлия предпочла носить, спустив задники. Финальный штрих — вместительная плетеная сумка с кожаными вставками цвета шоколада.
Фолловеры буквально осыпали любимую актрису восхищенными комплиментами. «Молодая, красивая, живая и настоящая!», «Легкая, как девочка», «Очень нравится наряд и вы», «Какая воздушная и легкая!», «Юлия, вы прекрасны!», «Супер! Вам 25», «Хулиганка!», «Как удивительно элегантно на вас сидят вещи», «Какая же вы хорошенькая!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial, пресс-служба
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