Юлия Высоцкая устроила дефиле в «кукольном» мини-платье и кедах: «Как девочка»

Фолловеры буквально осыпали любимую актрису восхищенными комплиментами. «Молодая, красивая, живая и настоящая!», «Легкая, как девочка», «Очень нравится наряд и вы», «Какая воздушная и легкая!», «Юлия, вы прекрасны!», «Супер! Вам 25», «Хулиганка!», «Как удивительно элегантно на вас сидят вещи», «Какая же вы хорошенькая!» — пишут в комментариях.