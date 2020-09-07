Влюбленная Юлия Кончаловская в белом костюме-тройке поддержала мужа на премьере его фильма в Венеции

Историческая драма Андрея Кончаловского рассказывает о разгоне мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. События, показанные в фильме, были засекречены несколько десятилетий. Во время жестких действий властей по разгону рабочих электровозостроительного завода и горожан 26 человек убили, 87 получили ранения.

Председателем 77-го Венецианского кинофестиваля, открывшегося 2 сентября на острове Лидо, стала Кейт Бланшетт. Она с коллегами оценит почти два десятка фильмов.