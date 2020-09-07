Влюбленная Юлия Кончаловская в белом костюме-тройке поддержала мужа на премьере его фильма в Венеции
Фото: Alberto Terenghi/Venice2020/ Global Look press
7 сентября Андрей Кончаловский представил в Венеции свою драму «Дорогие товарищи!», снятую на черно-белую пленку. Главную роль в фильме исполнила супруга режиссера Юлия Высоцкая.
На премьера влюбленная Юлия, одетая в белый костюм-тройку блистала с мужем. Перед камерой супруги не стеснялись демонстрировать нежные чувства друг к другу. Наряд в «мужском» стиле подчеркнул изящную фигуру актрисы и телеведущей. Перед фотографами Высоцкая позировала как в накинутом жакете, так и без него.
Фото: Alberto Terenghi/Venice2020/ Global Look press
Историческая драма Андрея Кончаловского рассказывает о разгоне мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. События, показанные в фильме, были засекречены несколько десятилетий. Во время жестких действий властей по разгону рабочих электровозостроительного завода и горожан 26 человек убили, 87 получили ранения.
Председателем 77-го Венецианского кинофестиваля, открывшегося 2 сентября на острове Лидо, стала Кейт Бланшетт. Она с коллегами оценит почти два десятка фильмов.
Фото: Alberto Terenghi/Venice2020, Instagram Юлии Высоцкой
Видео: youtube-канал Meduza
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