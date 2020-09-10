В Сети обсуждают сына Высоцкой и Кончаловского на Венецианском фестивале: «Вылитый отец, даже взгляд и прищур»

«Такие красивые», «Не стыдно такую интеллигенцию показывать в Европе», «Приятно видеть когда замечательные люди продолжаются в своих детях! Сын прекрасен», «Господи сын вылитый отец ! Даже взгляд и прищур», «Петр очень похож на отца», - комментируют в комменариях.