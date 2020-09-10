В Сети обсуждают сына Высоцкой и Кончаловского на Венецианском фестивале: «Вылитый отец, даже взгляд и прищур»
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Ожидание встречи с Венецией – это большой праздник. Тем более когда предстоит не просто поехать в Венецию туристом, а приехать сюда с новым фильмом и ждать момента его премьеры. Но сейчас этот праздник кончился – и началась работа. Фото: Комитет Венецианского кинофестиваля @labiennale, Якопо Сальви @jacopo_salvi; Тициана Фаби @tittifabi, AFP, East News #кончаловский #высоцкая #дорогиетоварищи #VIFF77 #венецианский_фестиваль #краснаядорожка
«Такие красивые», «Не стыдно такую интеллигенцию показывать в Европе», «Приятно видеть когда замечательные люди продолжаются в своих детях! Сын прекрасен», «Господи сын вылитый отец ! Даже взгляд и прищур», «Петр очень похож на отца», - комментируют в комменариях.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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