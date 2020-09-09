Элегантна везде: Высоцкая похвасталась стройной фигурой и тонкой талией на фото возле бассейна после премьеры

«Потрясающая фигурка», «Вы просто нереальная красотка!!!! И с каждым годом все эффектнее и привлекательнее», «Юлия, что Вы творите? Просто супер, девушка Бонда», «Какая Вы стройная», «Богиня», «Ножки на зависть», «Какая же вы элегантная - даже в бассейне в купальнике», - обуждают поклонники.

Сейчас Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский находятся на 77-м Венецианском кинофестивале, где представляют драму «Дорогие товарищи!» Фильм, в котором супруга режиссера сыграла главную роль, снят на черно-белую пленку. На премьере актриса была в белом костюме-тройке, который произвел на публику не меньшее впечатление, что и черный закрытый купальник - после мероприятия.