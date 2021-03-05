Как Андреева, Узерли и другие звездные мамы скрывали беременность

Мастерски скрывалась Кети Топурия, хотя о ее беременности поклонники поговаривали еще задолго до того, как она о ней заявила. Вначале в ее Instagram стали появляться фото по пояс и многочисленные селфи, снимки в свободной одежде и платьях А-силуэта. А затем певица предстала во всей красе в клипе на песню «Селяви».

Теми же приемами пользовалась и Мерьем Узерли, которая уже на поздних месяцах рассекретила, что ждет ребенка. Зато сделала это максимально ярко, опубликовав кадры из «беременной» фотосессии в «драматичном» пеньюаре.