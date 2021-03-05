Как Андреева, Узерли и другие звездные мамы скрывали беременность
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Проще всего, по всей видимости, было Меган Маркл. После «мегзита» они с принцем Гарри пребывают в Штатах, и имена их гораздо реже мелькают в прессе. На публике пара почти не появляется — лишь на встречах в Zoom. В ноябре 2020 года экс-герцогиня сообщила о выкидыше, а потом папарацци поймали ее с мужем во время визита в клинику. Любопытно было то, что в 20 градусов тепла Маркл вышла в объемной парке и свитере. И действительно: Меган и Гарри ждут второго ребенка.
Мастерски скрывалась Кети Топурия, хотя о ее беременности поклонники поговаривали еще задолго до того, как она о ней заявила. Вначале в ее Instagram стали появляться фото по пояс и многочисленные селфи, снимки в свободной одежде и платьях А-силуэта. А затем певица предстала во всей красе в клипе на песню «Селяви».
Теми же приемами пользовалась и Мерьем Узерли, которая уже на поздних месяцах рассекретила, что ждет ребенка. Зато сделала это максимально ярко, опубликовав кадры из «беременной» фотосессии в «драматичном» пеньюаре.
В числе других мам-конспираторов — Анна Курникова, которая скрывала обе свои беременности, Джессика Бил, родившая Джастину Тимберлейку сына летом 2020-го, Аманда Сейфрид и Александра Ребенок.
Фото: Instagram / Globallook / Starface / Екатерина Ширинкина
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