Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз

Американская актриса Аманда Сейфрид и ее супруг Томас Садоски во второй раз стали родителями.

У них появился сын, имя которого молодые родители пока сохраняют в тайне.

Фотографию малыша она опубликовала в Instagram War Child: благотворительной организации, которая помогает детям, пострадавшим из-за военных действий.

Аманда Сейфрид и Томас Садовски поженились в 2017 году.