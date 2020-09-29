Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Фото: www.instagram.com/mingey/
Американская актриса Аманда Сейфрид и ее супруг Томас Садоски во второй раз стали родителями.
У них появился сын, имя которого молодые родители пока сохраняют в тайне.
Фотографию малыша она опубликовала в Instagram War Child: благотворительной организации, которая помогает детям, пострадавшим из-за военных действий.
Аманда Сейфрид и Томас Садовски поженились в 2017 году.
У пары уже есть трехлетняя дочь Нина. В своем Instagram актриса рассказывает, что ее мама Энн часто помогает ей с ребенком.
Она легко может взять на себя некоторые обязанности матери, и девочка часто приходит к ней, а не к родителям.
Фото и видео: Instagram Аманды Сейфрид
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