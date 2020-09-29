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Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз

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Бэкстейдж съемки для Lancome

Фото: www.instagram.com/mingey/

Имя новорожденного сына молодые родители пока не раскрывают.

Американская актриса Аманда Сейфрид и ее супруг Томас Садоски во второй раз стали родителями.

У них появился сын, имя которого молодые родители пока сохраняют в тайне.

Фотографию малыша она опубликовала в Instagram War Child: благотворительной организации, которая помогает детям, пострадавшим из-за военных действий.

Аманда Сейфрид и Томас Садовски поженились в 2017 году.

У пары уже есть трехлетняя дочь Нина. В своем Instagram актриса рассказывает, что ее мама Энн часто помогает ей с ребенком.

Она легко может взять на себя некоторые обязанности матери, и девочка часто приходит к ней, а не к родителям.

Фото и видео: Instagram Аманды Сейфрид

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