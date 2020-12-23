Меган Маркл ждет второго ребенка после пережитого выкидыша?

Месяц назад Меган Маркл рассказала, что потеряла ребенка после переезда в США. Герцог и герцогиня Сассекские тяжело переживали эту утрату.

А теперь поклонники подозревают, что Меган и принц Гарри ждут еще одного малыша. Поводом для таких слухов стали фотографии супругов, появившиеся в Сети, сообщает издание ОК!. Герцога и герцогиню сфотографировали, когда они выходили из медицинского центра в Лос-Анджелесе. Несмотря на теплую погоду (около +20), Меган была одета по-зимнему: свитер, парку, джинсы, высокие сапоги и шапку. Принц Гарри в это же время был в легкой рубашке.

Такая маскировка натолкнула фанатов на мысль, что Меган после пережитого выкидыша решилась вновь стать матерью.

Напомним, Меган и Гарри в начале 2020 года сложили с себя обязанности членов королевской семьи Великобритании, выбрав собственный путь в жизни. Сначала супруги с первенцем Арчи переехали в Канаду, а оттуда перебрались в США. Гарри и Меган теперь ведут закрытый образ жизни, не рассказывая о ней в соцсетях, как раньше.

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