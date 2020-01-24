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Джинсы, футболка и никаких каблуков: Меган Маркл больше не соблюдает королевский дресс-код

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Eastnews

Лишившись королевских привилегий, Меган Маркл обрела свободу в выборе аутфитов. Теперь 38-летняя герцогиня может смело делать выбор в пользу casual и не думать о дресс-коде и предписаниях протокола.

Находясь в Ванкувере, Меган смело выходит на прогулки с 8-месячным Арчи, отказавшись от шпилек в пользу комфортных ботинок и кроссовок, пишет Daily Mail. Герцогиня и ранее далеко не всегда соблюдала традиции и правила, за что нередко попадала в центр бурных обсуждений. Чего стоит один Уимблдонский турнир в июле 2019 года, на котором герцогиня появилась в джинсах и свободной футболке! Тогда же разгорелся скандал по поводу запрета фотографировать Маркл.

Будучи частью королевской семьи, Меган часто предпочитала брюки и брючные костюмы платьям и юбкам, носила черный цвет, который сама королева считает траурным. Одной из самых популярных тем для обсуждения стали ноги жены принца Гарри. Согласно одному из правил королевского протокола, представительницы монаршей семьи обязательно должны носить телесные колготки. Эта установку Маркл нарушала чаще всего. Еще одна нелюбимая деталь герцогини – нижнее белье, которое она нередко забывала надевать на важные публичные мероприятия.

Теперь же Меган Маркл свободна от предписаний и может смело надевать для прогулки дутую парку и спортивные легинсы, оставаясь в статусе иконы стиля и поднимая продажи брендов. Passion.ru выделил три стильных образа, которые может повторить каждая – об этом читайте здесь.

Фото: Globallook, Dpa, Eastnews

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