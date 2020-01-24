Джинсы, футболка и никаких каблуков: Меган Маркл больше не соблюдает королевский дресс-код

Теперь же Меган Маркл свободна от предписаний и может смело надевать для прогулки дутую парку и спортивные легинсы, оставаясь в статусе иконы стиля и поднимая продажи брендов. Passion.ru выделил три стильных образа, которые может повторить каждая – об этом читайте здесь.

Фото: Globallook, Dpa, Eastnews

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