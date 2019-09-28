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Маркл, Лопес, Навка и другие знаменитости, которые не любят носить нижнее белье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл

Фото: Getty

Некоторые девушки стараются выглядеть более привлекательно с помощью утягивающего белья или пуш-апа, а другие, напротив, предпочитают не сковывать себя лишними, по их мнению, женскими предметами гардероба. К примеру, эти знаменитости выходят в свет и появляются на публике без нижнего белья.

Меган Маркл до свадьбы с британским принцем Гарри часто выходила в свет без бюстгальтера. Став членом королевской семьи Великобритании и получив титул герцогини Сассекской, она начала одеваться скромнее, но в целом своим модным привычкам прошлого не изменяет и теперь.

Фото: Eastnews

Дженнифер Лопес, недавно отметившая 50-летие, трудится над своим подтянутым телом 24 часа в сутки семь дней в неделю и любит демонстрировать себя во всей красе в смелых нарядах и без белья.

Фото: Global Look Press / Simona Chioccia

Татьяна Навка все чаще стала выходить в свет в эффектных и довольно скромных в целом нарядах с одной пикантной деталью — глубоким декольте, демонстрирующем отсутствие бюстгальтера.

Фото: Starface

Эмбер Херд легко обнажается перед камерой, выходит на красные ковровые дорожки в смелых нарядах и в обычной жизни не стесняется показывать грудь в прозрачной одежде и без нижнего белья.

Фото: Global Look Press / face to face

Еще одна любительница щеголять в ярких и необычных нарядах, не сковывая себя лишней одеждой — певица Рита Ора.

Фото: Global Look Press / face to face

Одной из самых смелых российских звезд на светских мероприятиях, как правило, оказывается Наталья Чистякова-Ионова, которая очень любит смелые разрезы, вырезы, прозрачные вставки и не любит носить нижнее белье.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Пока одни девушки пытаются визуально сделать бюст пышнее с помощью пуш-апа, Ксения Собчак и Юлия Ковальчук гордятся своим скромным размером груди, которую часто демонстрируют, не надевая бюстгальтер.

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Ксения Собчак

Фото: Instagram

Некоторые знаменитости предпочитают демонстрировать другие свои достоинства... И выходят в свет в платьях с очень высокими разрезами, под которые не надевают трусы.

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Крисси Тайген

Фото: Eastnews

Другие же любят еще более экстремальные и эффектные выходы без белья вообще. Например, Нина Агдал не прячет свою красоту от окружающих, даже когда на ней длинное платье в пол.

Фото: Getty

Больше знаменитостей, которые не любят носить нижнее белье во время публичных выходов и светских мероприятий, — в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, dpa, getty, starface, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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