Маркл, Лопес, Навка и другие знаменитости, которые не любят носить нижнее белье

Некоторые девушки стараются выглядеть более привлекательно с помощью утягивающего белья или пуш-апа, а другие, напротив, предпочитают не сковывать себя лишними, по их мнению, женскими предметами гардероба. К примеру, эти знаменитости выходят в свет и появляются на публике без нижнего белья.