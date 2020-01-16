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Шелковая юбка с джемпером, легкое платье с пальто и не только: 3 образа Меган Маркл, которые легко повторить

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Слайд, который
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Фото: Globallook

Войдя в королевскую семью, Меган Маркл оказалась в центре бурных обсуждений. За последние несколько лет она регулярно давала для них поводы. Сначала – скандалы вокруг ее расточительности, в которых ей припомнили и полеты на частных джетах, и тысячи фунтов, потраченных на платья. А затем и бодрый старт 2020 года, когда супружеская пара предпочла отказаться от монарших привилегий и жить за свой счет. Passion.ru вспомнил самые стильные выходы герцогини, а три из них предлагает повторить и вам.

Монолук в карамельных оттенках

Фото: Globallook

Все оттенки бежевого, темная карамель и кофейный слились воедино в аутфите Меган Маркл, о чем говорят многие из ее образов. В том числе и тот, в котором она была замечена в здании Верховного Комиссариата Канады в Лондоне. Жена принца Гарри мастерски зарифмовала базовую трикотажную водолазку с нежным шелком.

  1. Сумка Michael Kors, цена по запросу. 2. Юбка Lee Mathews, 18 945 руб. 3. Водолазка H&M, 1 599 руб. 4. Пальто Topshop (yoox.com), 8 780 руб. 5. Ботильоны Casadei, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Следуем примеру Меган и добавляем в пару к атласной юбке-миди джемпер на несколько оттенков светлее. Продолжая движение по палитре нейтральных оттенков, завершаем аутфит лаконичным бежевым пальто, ботильонами в родственной образу гамме и миниатюрной сумкой на цепочке.

Классическое пальто и шифоновое платье

Фото: Globallook

Классическое черное пальто длины миди – абсолютный мастхэв базового гардероба и бессменный спутник Маркл. Его союз с летящим шифоном и элегантными сапогами – всегда беспроигрышное и поистине королевское решение.

  1. Платье H&M, 2 999 руб. 2. Клатч Alla Pugachova, 6 990 руб. 3. Пальто Mango, 4 999 руб. 4. Сапоги Ekonika, 8 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Платье из воздушного принтованного шифона смело можно брать из летнего гардероба, дополняя теплым кардиганом или удлиненным двубортным блейзером. Оптимальный выбор – длина миди, которая слегка выглядывает из-под пальто. Финальные штрихи – замшевые сапоги на каблуке и минималистичный клатч.

Эффектные контрасты

Фото: Globallook

И снова беж, но на этот раз в тесном взаимодействии с насыщенным изумрудным цветом. Меган сделала дерзкий ход, совместив в своем образе кожаную юбку-карандаш и свободную блузку в тон, расстегнутую на первые несколько пуговиц.

  1. Ботильоны The Seller, 12 179 руб. 2. Блузка Stradivarius, 999 руб. 3. Пальто Allsaints (yoox.com), 18 700 руб. 4. Кольцо «Московский ювелирный завод», цена по запросу. 5. Юбка Guess, 8 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Юбка-карандаш на высокой талии определенно может претендовать на место в вашем гардеробе, причем в нескольких цветах. Она демонстрирует стопроцентную совместимость с практически любым верхом – по примеру Меган Маркл мы добавляем к ней блузку расслабленного силуэта в тон, нейтрально-бежевое пальто средней длины и созвучные с ним ботильоны на устойчивом каблуке.

Ранее Passion.ru раскрывал секреты безупречного стиля Ренаты Литвиновой. Как повторить образы актрисы – читайте здесь.

Фото: Globallook, архивы пресс-служб

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