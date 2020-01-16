Шелковая юбка с джемпером, легкое платье с пальто и не только: 3 образа Меган Маркл, которые легко повторить

Войдя в королевскую семью, Меган Маркл оказалась в центре бурных обсуждений. За последние несколько лет она регулярно давала для них поводы. Сначала – скандалы вокруг ее расточительности, в которых ей припомнили и полеты на частных джетах, и тысячи фунтов, потраченных на платья. А затем и бодрый старт 2020 года, когда супружеская пара предпочла отказаться от монарших привилегий и жить за свой счет. Passion.ru вспомнил самые стильные выходы герцогини, а три из них предлагает повторить и вам.