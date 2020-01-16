Шелковая юбка с джемпером, легкое платье с пальто и не только: 3 образа Меган Маркл, которые легко повторить
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Фото: Globallook
Монолук в карамельных оттенках
Фото: Globallook
Все оттенки бежевого, темная карамель и кофейный слились воедино в аутфите Меган Маркл, о чем говорят многие из ее образов. В том числе и тот, в котором она была замечена в здании Верховного Комиссариата Канады в Лондоне. Жена принца Гарри мастерски зарифмовала базовую трикотажную водолазку с нежным шелком.
Фото: Архивы пресс-служб
Следуем примеру Меган и добавляем в пару к атласной юбке-миди джемпер на несколько оттенков светлее. Продолжая движение по палитре нейтральных оттенков, завершаем аутфит лаконичным бежевым пальто, ботильонами в родственной образу гамме и миниатюрной сумкой на цепочке.
Классическое пальто и шифоновое платье
Фото: Globallook
Классическое черное пальто длины миди – абсолютный мастхэв базового гардероба и бессменный спутник Маркл. Его союз с летящим шифоном и элегантными сапогами – всегда беспроигрышное и поистине королевское решение.
Фото: Архивы пресс-служб
Платье из воздушного принтованного шифона смело можно брать из летнего гардероба, дополняя теплым кардиганом или удлиненным двубортным блейзером. Оптимальный выбор – длина миди, которая слегка выглядывает из-под пальто. Финальные штрихи – замшевые сапоги на каблуке и минималистичный клатч.
Эффектные контрасты
Фото: Globallook
И снова беж, но на этот раз в тесном взаимодействии с насыщенным изумрудным цветом. Меган сделала дерзкий ход, совместив в своем образе кожаную юбку-карандаш и свободную блузку в тон, расстегнутую на первые несколько пуговиц.
Фото: Архивы пресс-служб
Юбка-карандаш на высокой талии определенно может претендовать на место в вашем гардеробе, причем в нескольких цветах. Она демонстрирует стопроцентную совместимость с практически любым верхом – по примеру Меган Маркл мы добавляем к ней блузку расслабленного силуэта в тон, нейтрально-бежевое пальто средней длины и созвучные с ним ботильоны на устойчивом каблуке.
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Фото: Globallook, архивы пресс-служб
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