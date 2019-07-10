Растянутая футболка и джинсы: Меган Маркл публично потеряла статус иконы стиля

Одежда отлично рифмовалась с классическими лодочками на шпильке, шляпой-трилби и очками в оправе «кошачий глаз», однако, британцы думают иначе. Герцогиню обвинили в нарушении правил дресс-кода, которые строго запрещают гостям королевского сектора носить деним. Поведение Меган оскорбило общественность. Реакция была подогрета и тем, что Маркл запретила фотографировать себя во время турнира.