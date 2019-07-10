Растянутая футболка и джинсы: Меган Маркл публично потеряла статус иконы стиля

На прошлой неделе состоялся Уимблдонский теннисный турнир, в котором участвовала Серена Уильямс, подруга Маркл. Поддержать теннисистку герцогиня Сассекская отправилась в белом блейзере в полоску, черной футболке навыпуск и прямых укороченных джинсах.
Одежда отлично рифмовалась с классическими лодочками на шпильке, шляпой-трилби и очками в оправе «кошачий глаз», однако, британцы думают иначе. Герцогиню обвинили в нарушении правил дресс-кода, которые строго запрещают гостям королевского сектора носить деним. Поведение Меган оскорбило общественность. Реакция была подогрета и тем, что Маркл запретила фотографировать себя во время турнира.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Globallook
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