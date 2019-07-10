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Растянутая футболка и джинсы: Меган Маркл публично потеряла статус иконы стиля

Только Меган Маркл была признана законодательницей моды, как новые обвинения в несоответствии королевскому дресс-коду посыпались в её адрес. Выйти из тени Кейт Миддлтон оказалось не так просто.

На прошлой неделе состоялся Уимблдонский теннисный турнир, в котором участвовала Серена Уильямс, подруга Маркл. Поддержать теннисистку герцогиня Сассекская отправилась в белом блейзере в полоску, черной футболке навыпуск и прямых укороченных джинсах.

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Фото: Globallook

Одежда отлично рифмовалась с классическими лодочками на шпильке, шляпой-трилби и очками в оправе «кошачий глаз», однако, британцы думают иначе. Герцогиню обвинили в нарушении правил дресс-кода, которые строго запрещают гостям королевского сектора носить деним. Поведение Меган оскорбило общественность. Реакция была подогрета и тем, что Маркл запретила фотографировать себя во время турнира.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Globallook

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