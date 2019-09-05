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Ксения Собчак взбудоражила Сеть пикантной фотографией «с Константином Богомоловым»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Instagram Константина Богомолова

В Сети обсуждают неоднозначный снимок в блоге Ксении Собчак.

Этой осенью 37-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин Богомолов станут мужем и женой. Будущая жена режиссера во многом поддерживает его, и когда он представил книгу «Так говорил Богомолов», устроила в своем блоге мини-презентацию, весьма нетривиальным способом.

«-А как же принципы? -Я не могу забыть ваши твердые принципы... -Я тоже о них не забываю ... А ты знаешь мой самый твердый принцип? -нет -до свадьбы-ни-ни!! #книгаутромлучшекофе #жизньсгением #большаяитолстаякнига», — написала звезда под фото.

Подписчики спорят, насколько уместно такое фото в блоге женщины, матери, невесты режиссера.

«Собчак опубликовала "голое" фото с книгой Богомолова на интимном месте», «Собчак снялась без трусов ради Богомолова», «Богомолов прикрыл лицом интимное место голой Собчак», — пишут СМИ.

Напомним, что накануне инсайдеры сообщили прессе о беременности Ксении Собчак. Округлившийся животик телезвезды обсуждают давно, однако на некоторых фото и видео он время от времени исчезал. В ее фильме о трагедии в Беслане он появился снова.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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