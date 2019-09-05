Ксения Собчак взбудоражила Сеть пикантной фотографией «с Константином Богомоловым»

Этой осенью 37-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин Богомолов станут мужем и женой. Будущая жена режиссера во многом поддерживает его, и когда он представил книгу «Так говорил Богомолов», устроила в своем блоге мини-презентацию, весьма нетривиальным способом.

«-А как же принципы? -Я не могу забыть ваши твердые принципы... -Я тоже о них не забываю ... А ты знаешь мой самый твердый принцип? -нет -до свадьбы-ни-ни!! #книгаутромлучшекофе #жизньсгением #большаяитолстаякнига», — написала звезда под фото.