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«В ожидании чуда»: подписчики блога Ксении Собчак обсуждают округлившийся живот и любимого мужчину на ее новых видео

Ксения Собчак вновь спровоцировала слухи вокруг своей личной жизни.

О том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов — не просто друзья, известно давно. Более того — инсайдеры, что пара уже назначила дату свадьбы. Влюбленный режиссер публикует нежные фото и видео со своей избранницей в соцсетях, не удержалась от этого и покинувшая Максима Виторгана журналистка.

«Полный вперед», — написала Ксения под видеороликом, отвечая на реплику «Смена курса» в блоге Константина.

«Романтичненько», «Капитан, капитан — улыбнитесь», «Ничто не сравнится с красотой счастливой женщины», «Богомолов явно соскучился по работе», — обсуждают подписчики.

Днем ранее она показала нежную запись, на которой подписчики вновь увидели округлившийся живот.

«Мне одной это видно?», «Ксюша, вы случайно не в положении?», «Реально ведь беременная», «В ожидании чуда», «Если она действительно беременна, то это здорово) Прекрасно носить "плод любви", а все, кто говорит гадости, злые! Она счастлива и это прекрасно», — обсуждают в комментариях.

Данные слухи Ксения не комментирует, однако в ее «сториз» был пост о бане, что накладывает определенные сомнения на предположения фолловеров.

О романе Ксении Собчак и Константина Богомолова заговорили в начале 2019 года. Весной Ксения Собчак и Максим Виторган развелись, договорившись о совместной опеке над сыном Платоном. Константин Богомолов также остался в хороших отношениях с бывшей супругой — Дарьей Мороз — они вместе принимают участие в жизни их общей дочери Ани.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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