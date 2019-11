«Быть или не быть»: Светлана Бондарчук заинтриговала загадочной фразой, друзья поздравили ее с помолвкой

«To be or not to be», — вопросила она по-английски. И принялась читать комментарии, которые оставляли ее друзья и подписчики, торопясь поздравить Светлану и Сергея с помолвкой.

«Быть», — ответил Игорь Крутой.

«Любовь», — написала Софи Кальчева.

«Чувствую, опять платья готовим», — предположила Екатерина Мцитуридзе. «To be, конечно», «Конечно, быть! Восхищаюсь вами!», «Эх, хорошо смотритесь!» — отметили подписчики Светланы Бондарчук.