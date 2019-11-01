«Быть или не быть»: Светлана Бондарчук заинтриговала загадочной фразой, друзья поздравили ее с помолвкой
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Фото: Instagram
Светлана Бондарчук отдыхает в Италии со своим Бойфрендом Сергеем Харченко. Модель опубликовала в Instagram фотографию с любимым мужчиной, которую таинственно подписала.
«To be or not to be», — вопросила она по-английски. И принялась читать комментарии, которые оставляли ее друзья и подписчики, торопясь поздравить Светлану и Сергея с помолвкой.
«Быть», — ответил Игорь Крутой.
«Любовь», — написала Софи Кальчева.
«Чувствую, опять платья готовим», — предположила Екатерина Мцитуридзе. «To be, конечно», «Конечно, быть! Восхищаюсь вами!», «Эх, хорошо смотритесь!» — отметили подписчики Светланы Бондарчук.
Модель и главный редактор журнала Hello! представила публике нового бойфренда Сергея Харченко около года назад. До этого она встречалась с молодым галеристом и фотографом Сергеем Табуновым. Светлана уже оправилась от развода с Федором Бондарчуком, в браке с которым прожила больше 20 лет. И теперь ее личная жизнь налаживается. Федор тоже хорошо устроился: недавно он женился на молодой актрисе Паулине Андреевой.
Фото и видео: Instagram
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