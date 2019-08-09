50-летняя Светлана Бондарчук в мини-платье устроила зажигательные танцы на турецком курорте

Светлана Бондарчук со своим 39-летним бойфрендом Сергеем Табуновым отдыхает на курорте в Турции. Оттуда светская львица регулярно делится с подписчиками солнечными фотографиями и видео. Чаще всего Светлана выкладывает в Instagram ролики с танцами.
Очередное видео от Бондарчук разделило ее подписчиков на два лагеря: одни хвалят Светлану за стройность, грациозность и непосредственность, другие – регулярно напоминают ей о возрасте.
«Укрощение строптивой», - подписала ролик Бондарчук.
«красивая, статная и грациозная ! фигура бомба! Смешно читать комменты критикующих внешность людей, стыдно только за них может быть», «Девочка-девочка !хрупкая тонкая звонкая», «Вы так счастливы!!! Это так видно!! Это так приятно!!!», «Светлана,какая же Вы легкая воздушная и классная! Суперская», - похвалили поклонники Светлану (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Одно и тоже , каждый день все однотипно!», «рации, простите, ноль», «Прекрасная бабушка Света!!!!», «Конечно движения уже не по возрасту ,а точнее выдают «поздний» возраст. Вы хороши в своем возрасте и поэтому все должно быть соразмерно.... Мнение не с критикой,а чисто с позитивной точки зрения...», «Почему за неё так стыдно, как за бузову», - раскритиковали те, кому танец не понравился.
А вам нравится, как танцует Светлана Бондарчук?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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