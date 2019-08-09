50-летняя Светлана Бондарчук в мини-платье устроила зажигательные танцы на турецком курорте

Светлана Бондарчук со своим 39-летним бойфрендом Сергеем Табуновым отдыхает на курорте в Турции. Оттуда светская львица регулярно делится с подписчиками солнечными фотографиями и видео. Чаще всего Светлана выкладывает в Instagram ролики с танцами.

Очередное видео от Бондарчук разделило ее подписчиков на два лагеря: одни хвалят Светлану за стройность, грациозность и непосредственность, другие – регулярно напоминают ей о возрасте.

«Укрощение строптивой», - подписала ролик Бондарчук.