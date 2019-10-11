Светлана Бондарчук откровенно рассказала о вредных привычках, пластических операциях и любви к фастфуду

Помогают в сохранении красоты и молодости Светланы Бондарчук витамины, которые она пьет каждый день. Раз в год она сдает анализы, чтобы быть в курсе состояния своего здоровья и скорректировать прием витаминов.

Бондарчук не раз попрекали тем, что она ведет себя неподобающе для своего возраста: часто показывает свое тело и все время танцует. Сама Светлана советует не думать о возрасте слишком серьезно, ведь это всего лишь цифры.

Подписчицы спросили у нее совета: что нужно делать, если настроение плохое и какой образ подобрать, чтобы приободрить себя. «Наденьте элегантное платье, лодочки и накрасьте губы красной помадой. Взгляды мужчин поднимут настроение», — посоветовала Светлана Бондарчук. Сама она считает красоту важной для отношений, но только ее одной недостаточно.