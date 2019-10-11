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Светлана Бондарчук откровенно рассказала о вредных привычках, пластических операциях и любви к фастфуду

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press

Модель ответила на многочисленные вопросы подписчиков.

Светлана Бондарчук восхищает своих поклонников неувядающей красотой, невероятной стройностью и жизнерадостностью. Многие из ее подписчиков не раз спрашивали, как она в свои 50 лет остается такой молодой и веселой. Модель, бизнес-леди и общественный деятель откровенно ответила на все вопросы и раскрыла свои секреты привлекательности.

Светлана не стала кривить душой и откровенно рассказала, что прибегает к услугам косметологов. Раз в неделю Бондарчук посещает спа-салон, где ей делают скульптурирующий массаж (его она считает самой эффективной и безопасной процедурой) и массаж лица. Не стала Светлана отрицать и того, что для сохранения молодости делает уколы ботокса.

На вопрос, как она относится к пластическим операциям, Бондарчук ответила: «Пока никак. Без негатива».

Светлана Бондарчук занимается йогой и пилатесом и приобщила к этому своего любимого мужчину Сергея Харченко. Видеоролики с занятий она регулярно выкладывает в соцсети. Именно спорт она считает главным секретом сохранения отличной фигуры и стройности.

Светлана откровенно призналась, что очень любит фастфуд, ест и пьет все, что захочет. Единственное ограничение: она не добавляет в чай и кофе молоко. Один из подписчиков поинтересовался, есть ли у нее вредные привычки. В ответ Бондарчук опубликовала фото стакана красного вина с подписью: «Ну если это можно считать вредным».

Instagram
Instagram

Помогают в сохранении красоты и молодости Светланы Бондарчук витамины, которые она пьет каждый день. Раз в год она сдает анализы, чтобы быть в курсе состояния своего здоровья и скорректировать прием витаминов.

Бондарчук не раз попрекали тем, что она ведет себя неподобающе для своего возраста: часто показывает свое тело и все время танцует. Сама Светлана советует не думать о возрасте слишком серьезно, ведь это всего лишь цифры.

Подписчицы спросили у нее совета: что нужно делать, если настроение плохое и какой образ подобрать, чтобы приободрить себя. «Наденьте элегантное платье, лодочки и накрасьте губы красной помадой. Взгляды мужчин поднимут настроение», — посоветовала Светлана Бондарчук. Сама она считает красоту важной для отношений, но только ее одной недостаточно.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Фото: Instagram

«В чем вы черпаете вдохновение?» — спросили ее поклонники. «В любви, дружбе, работе, путешествиях», — последовал ответ. Кстати, Светлана Бондарчук называет своей лучшей подругой Ренату Литвинову, с которой она дружит со школы, с 16 лет.

Светлана Бондарчук и Рената Литвинова

Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look press

«В человеке все должно быть прекрасно», — подытожила разговор Светлана цитатой Чехова. «Вы красивая — и точка!» — заключили ее поклонники.

Фото: Instagram, Dmitry Golubovich, Anatoly Lomohov/ Global look press

Видео: Instagram

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