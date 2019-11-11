«Боюсь не понравиться его маме»: Наталья Штурм призналась, что влюбилась, и показала загадочного незнакомца
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Фото: Instagram
Звезда 90-х Наталья Штурм отдыхает на Ямайке. Там она наслаждается жгучим солнцем, океаном и обществом загадочных мужчин.
53-летняя артистка заинтриговала подписчиков фотографиями с незнакомцем и призналась, что влюбилась.
«Вы считаете меня легкомысленной?! Да, я влюбилась! Впервые за долгое время!! И поэтому рада сообщить что общество недолюбленных поредело. Нет, ну надо же так влюбиться, вот курица-то... Я боюсь не понравиться его маме. Что посоветуете?», — написала Штурм рядом с фотографиями.
Некоторые подписчики артистки отметили, что она здорово их повеселила, другие удивились, что рука на фото темнокожая, третьи порадовались за любимую певицу.
«Любовь на две недели?», «Да… С чувством юмора, у вас все в порядке. Особенно порадовала фраза про маму», «Жги Наташа», — написали Наталье в комментариях.
На обвинения в том, что мужчина в кадре имеет темный оттенок кожи, Штурм ответила: «Вы как в дореволюционной России живете. 21 век уже. Новые поколения не мыслят стереотипами».
Певица также отметила с юмором, что это самый красивый мужчина на острове и они подумывают о свадьбе.
А вы оценили чувство юмора Натальи Штурм?
Фото и видео: Instagram
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