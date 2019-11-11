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«Боюсь не понравиться его маме»: Наталья Штурм призналась, что влюбилась, и показала загадочного незнакомца

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Слайд, который
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Наталья Штурм улететела на Ямайку

Фото: Instagram

Поклонники отметили, что с юмором у певицы все в порядке.

Звезда 90-х Наталья Штурм отдыхает на Ямайке. Там она наслаждается жгучим солнцем, океаном и обществом загадочных мужчин.

53-летняя артистка заинтриговала подписчиков фотографиями с незнакомцем и призналась, что влюбилась.

«Вы считаете меня легкомысленной?! Да, я влюбилась! Впервые за долгое время!! И поэтому рада сообщить что общество недолюбленных поредело. Нет, ну надо же так влюбиться, вот курица-то... Я боюсь не понравиться его маме. Что посоветуете?», — написала Штурм рядом с фотографиями.

Некоторые подписчики артистки отметили, что она здорово их повеселила, другие удивились, что рука на фото темнокожая, третьи порадовались за любимую певицу.

«Любовь на две недели?», «Да… С чувством юмора, у вас все в порядке. Особенно порадовала фраза про маму», «Жги Наташа», — написали Наталье в комментариях.

На обвинения в том, что мужчина в кадре имеет темный оттенок кожи, Штурм ответила: «Вы как в дореволюционной России живете. 21 век уже. Новые поколения не мыслят стереотипами».

Певица также отметила с юмором, что это самый красивый мужчина на острове и они подумывают о свадьбе.

А вы оценили чувство юмора Натальи Штурм?

Фото и видео: Instagram

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