«Боюсь не понравиться его маме»: Наталья Штурм призналась, что влюбилась, и показала загадочного незнакомца

Некоторые подписчики артистки отметили, что она здорово их повеселила, другие удивились, что рука на фото темнокожая, третьи порадовались за любимую певицу.

«Любовь на две недели?», «Да… С чувством юмора, у вас все в порядке. Особенно порадовала фраза про маму», «Жги Наташа», — написали Наталье в комментариях.

На обвинения в том, что мужчина в кадре имеет темный оттенок кожи, Штурм ответила: «Вы как в дореволюционной России живете. 21 век уже. Новые поколения не мыслят стереотипами».

Певица также отметила с юмором, что это самый красивый мужчина на острове и они подумывают о свадьбе.

А вы оценили чувство юмора Натальи Штурм?