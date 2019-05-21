«Больше показать нечего?»: подписчики раскритиковали Наталью Штурм за новую откровенную фотосессию

Наталья Штурм отдыхает на Черноморском побережье. Там она наслаждается спокойствием, живописными видами и единением с природой. Она настолько прониклась идеей слияния с окружающим миром, что решила сбросить с себя буквально все, чтобы слиться с окружающей действительностью.

За неделю она опубликовала несколько откровенных «голых» фотографий, которые сделала в Болгарии.

«А вы так хотите?) Единение с природой, вокруг никого, только ты, море, горы и твое тренированное тело», - пишет Штурм, публикую очередное полуобнаженное фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).