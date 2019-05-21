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«Больше показать нечего?»: подписчики раскритиковали Наталью Штурм за новую откровенную фотосессию

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья в купальнике на фоне шуб

Фото: Instagram
Певица продолжает публиковать фото с отдыха в Болгарии.

Наталья Штурм отдыхает на Черноморском побережье. Там она наслаждается спокойствием, живописными видами и единением с природой. Она настолько прониклась идеей слияния с окружающим миром, что решила сбросить с себя буквально все, чтобы слиться с окружающей действительностью.

За неделю она опубликовала несколько откровенных «голых» фотографий, которые сделала в Болгарии.

«А вы так хотите?) Единение с природой, вокруг никого, только ты, море, горы и твое тренированное тело», - пишет Штурм, публикую очередное полуобнаженное фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Ранее, только оказавшись на курорте, Наталья показала подписчикам, как занимается йогой голышом.

И в очередной раз певица опубликовала в соцсети откровенный снимок в кружевном пеньюаре, который, кстати, подписчики оценили больше, чем очередную порцию ее «тренированного тела».

«Танцор сиско»,

«Тело даааа канеш ! А мозг на отдыхе ?»,

«Что же все голое тело показываете, больше нечего?»,

«Пеньюар очень красивый, но зачем столько голого тела», - написали фолловеры.

Но те, кому фотографии понравились, отметили, что зависть – плохое чувство и добавили: «Долой занавеску!».

А вам нравятся фотографии обнаженных женщин?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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