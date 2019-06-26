«Помолодевшую на 20 лет» Наталью Штурм перепутали с актрисой Элизабет Хёрли

«Превосходное фото, родная Наталья», «Вот фото на самом деле удачное, нет дешевой эротики, только жаль, что обработано фотошопом», — обсуждают подписчики.

«Наталья вы помолодели на 20 лет», «Наташ, вот честно, мои однокашники 35летние выглядят хуже вас. Вот они точно бабушки. А вы молодец. Вы победили возраст», «Я думала это Элизабет Херли», — делают комплименты они.