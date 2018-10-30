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35-летняя Анна Седокова прокомментировала роман с 24-летним хоккеистом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Седоковой

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Анна Седокова призналась, что одинока.

На днях СМИ рассказали о новом романе Анны Седоковой. Причиной разговоров о личной жизни звезды стал ее неосторожный комментарий. СМИ рассекретили личность возможного кавалера бывшей участницы группы «ВИА Гра». Согласно их информации, избранником 35-летней певицы стал 24-летний хоккеист Андрей Миронов, выступающий за клуб «Динамо». Сегодня Анна высказалась по этому поводу.

«Позавчера я не могла больше дышать. После самолета, я приехала на студию и написала ее. Песня, которая родилась из самой странной любви. Она родилась и стало легче. Наверное, это мое лекарство, да и призвание. Я могу писать песни и это моя миссия. И да, я была слишком занята ей, чтобы комментировать новости последних дней», — написала Анна Седокова в блоге.

«Нет, у меня нет парня. Вы перепутали. У меня есть моя музыка. Пожалуйста, давайте писать об этом», — подчеркнула она.

Что именно хотела сказать звезда этим комментарием — неясно. Роман был, но закончился неудачей? Возлюбленный есть, но певица не хочет развивать эту тему? Надеемся, Анна расскажет обо всем в одном из будущих интервью.

Напомним, что певица дважды была замужем, воспитывает 13-летнюю дочь Алину от брака с футболистом Валентином Белькевичем, 7-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и полуторагодовалого Гектора от бизнесмена Артема Комарова. Анне приписывали множество романов, некоторые слухи она активно поддерживала.

Фото и видео: instagram

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