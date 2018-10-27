«У меня есть парень»: Анна Седокова приоткрыла завесу тайны над личной жизнью

Популярная певица Анна Седокова максимально честна и откровенна со своими подписчиками в социальных сетях. 35-летняя артистка спокойно рассказывает о неделях без интимной близости, делится переживаниями и просит совета. На днях Анна дала откровенное интервью порталу Spletnik.ru, в котором призналась, что наладила личную жизнь: «Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень».
Наличие трех детей не мешает певице обладать титулом одной из самых сексуальных и желанных женщин отечественного шоу-бизнеса. Скандальный пост об отсутствии интимных отношений вызвал бурю в Сети. По признанию Анны, ее пригласили на свидание не менее десяти тысяч человек: «Я часто выношу на всеобщее обозрение свою жизнь для того, чтобы показать, как нужно поступать или не нужно. Пусть люди учатся лучше на моих ошибках. Я являюсь своего рода голосом своего поколения. Говорить и скрывать свои настоящие эмоции я не собираюсь. В тот момент у меня действительно не было парня, это были чувства, которыми я хотела поделиться. Но вы совершенно правы, такой успешной, как после того поста, я еще не была никогда».
Седокова подчеркивает, что отрицательно относится к несвободным мужчинам, открыто флиртующим в соцсетях: «Все мужчины, с которыми я встречалась, были свободны. Никогда в жизни у меня даже не стояло такого вопроса... Застав своего первого супруга у дома его любовницы, вспоминая свое состояние, я не хотела бы и не пожелала бы никому такого».
Певица также затронула тему лишнего веса. «Я рада, что отношу себя к разряду упитанных женщин. Я горжусь своими формами, своей пышностью и мягкостью. Именно это и отличает нас от мужчин. Я такой была рождена. У моей мамы большая грудь и бедра, бабуля точно такая же. Я никогда не смогу выглядеть как Вера Брежнева», — цитирует Анну портал Spletnik.ru.
Напомним, Анна Седокова воспитывает 13-летнюю дочь Алину от брака с футболистом Валентином Белькевичем, 7-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и полуторагодовалого Гектора от бизнесмена Артема Комарова.
Фото: instagram