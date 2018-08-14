Экс-супруг Анны Седоковой снова стал отцом

Бизнесмен и бывший участник шоу «Холостяк» Максим Чернявский успевает все — не только вести судебную тяжбу с экс-женой Анной Седоковой за право опеки над их общей дочерью Моникой, но и заботиться о новой семье.

СМИ выяснили, что на днях новая возлюбленная Максима, 27-летняя модель Дарья Сидорова, родила ему дочь.