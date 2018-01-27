Певица сделала неожиданное признание.

Популярная певица Анна Седокова довольно редко делится подробностями своей личной жизни. Артистка дважды была замужем, воспитывает троих детей.

Несколько часов назад в блоге Анны появился пост, в котором она откровенно рассказала о сложных отношениях с мужчиной, которого она считает тираном. «Он обижал меня, потом просил прощения. Он делал мне больно, унижал, но потом унижался сам и просил все вернуть. Я все понимала, но не знала, почему не ухожу. Оправдывала каждый его шаг своей несостоятельностью или его сложной жизнью. Он держал меня крепко. У него были сильные руки и крепкий мужской характер», — рассказала певица. Седокова назвала эти отношения сетями, из которых невозможно было выбраться.

В один момент Анна приняла решение, которое полностью изменило ее судьбу: «Я взяла паспорт, надела первые ботинки и толстовку. Я видела, как охрана набирает его и говорит, что я ухожу. Я знала, у меня есть десять минут , десять минут, в которые он развернёт свою машину в направлении нашего дома и не отпустит меня. Сейчас — или я никогда не решусь. Я выбежала, оставив всё, всю свою жизнь, шмотки, косметику, книги... Я оставила, чтобы выжить. Так и началась моя жизнь #Наволе...»